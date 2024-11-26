Reuters: Трамп после угроз пошлинами в 25% «хорошо» поговорил с Трюдо

Дональд Трамп провел конструктивный диалог с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в котором обсуждались вопросы торговли и пограничной безопасности. Это произошло после того, как избранный президент США заявил о возможном введении 25-процентных пошлин на канадские товары, сообщило Reuters со ссылкой на информированный источник.

Информации о встрече высокопоставленных политиков официально не поступало. После заявления Трампа о тарифах вице-премьер Канады Христи Фриланд и министр общественной безопасности Доминик Леблан выпустили общее сообщение, в котором подчеркнули, что Оттава придает серьезное значение вопросам безопасности на границах.

Канада и США поддерживают одни из самых прочных и близких отношений, особенно в сфере торговли и пограничной безопасности. В настоящее время взаимодействие между двумя странами характеризуется сбалансированностью и выгодой для обеих сторон, уделяя особое внимание интересам американских рабочих.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен сразу после своего вступления в должность президента США заняться наведением порядка в ставших неконтролируемыми при своем предшественнике Джо Байдене сферах нелегальной миграции и контрабанды наркотиков.