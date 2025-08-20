Fox News: Трамп прошептал Макрону на ухо, что Путин хочет заключить сделку ради него

В ходе встречи в Белом доме в понедельник президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону, что, по его мнению, президент Российской Федерации Владимир Путин стремится к заключению соглашения по Украине, якобы преследуя интересы президента США.

Как мы уже сообщали, в понедельник, 18 августа, в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. После этого началась встреча с участием лидеров стран Европейского союза.

По информации, полученной от телеканала Fox News, в момент, когда микрофон был включён, Трамп «прошептал» об этом Макрону. Благодаря этому его слова были чётко слышны.

«Я думаю, что Путин хочет заключить сделку. Я думаю, он хочет заключить сделку ради меня, вы понимаете?.. Как бы безумно это ни звучало», — приводит слова Трампа телеканал.

Ранее сообщалось, что власти Белоруссии подтвердили готовность выступить организатором возможных переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Официальная позиция была озвучена пресс-секретарем Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт.