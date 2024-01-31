Fox News: Трамп выдвинут на Нобелевскую премию мира

Бывший глава Белого дома, миллиардер Дональд Трамп выдвинут претендентом на Нобелевскую премию мира, передает телеканал Fox News.

Отмечается, что в качестве кандидата на главную мировую премию политик был предложен членом палаты представителей конгресса США Клодией Тенни.

По мнению Тенни, основной заслугой Трампа, помимо прочих, является оказанная им в бытность президентом США помощь в подписании документов о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном, называемых еще «Авраамовыми соглашениями».

К слову, ранее Дональда Трампа трижды номинировали на получение Нобелевской премии мира, однако она ему так и не была присуждена.

Ранее Дональд Трамп назвал президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина очень умными и коварными людьми.