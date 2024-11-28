Fox News: Цукерберг встретился с Трампом в его резиденции во Флориде

Основатель компании Meta* Марк Цукерберг нанес визит Дональду Трампу, победившему на выборах президента США, в его резиденции Мар-а-Лаго, расположенной во Флориде. Об этом сообщил советник Трампа Стивен Миллер в эфире телеканала Fox News. В новой администрации Миллер займет пост заместителя главы аппарата по политическим вопросам.

Цукерберг четко выразил свое намерение поддерживать и активно участвовать в изменениях, которые происходят как в Соединенных Штатах, так и за их пределами, поддерживая реформаторское движение, возглавляемое Трампом.

По данным издания Politico, Цукерберг также провел встречу с другими членами предстоящей администрации Трампа во Флориде. Представитель Meta подтвердил информацию о встрече, отметив, что Цукерберг благодарен Трампу за приглашение на ужин.

В сентябре, будучи кандидатом на пост президента, Трамп утверждал, что Цукерберг пообещал отдать ему свой голос на ноябрьских выборах после того, как в июле на республиканца было совершено покушение.

Ранее сообщалось, что в норвежский Нобелевский комитет поступило письмо одного из депутатов Верховной Рады Украины с просьбой включить в список номинантов на Нобелевскую премию мира в 2025 году избранного президента США Дональда Трампа.

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.