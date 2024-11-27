В Верховной Раде номинировали Трампа на Нобелевскую премию мира 2025 года

В норвежский Нобелевский комитет поступило письмо одного из депутатов Верховной рады Украины с просьбой включить в список номинантов на Нобелевскую премию в 2025 году избранного президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на письмо инициатора, главы комитета Рады по вопросам внешней политики Александра Мережко. По его словам, Трамп сможет принести мир как на Ближний Восток, так и на Украину, и именно поэтому он является достойный кандидатом.

Напомним, что Дональд Трамп выиграл выборы на пост президента США 5 ноября.

Ранее об этом заявлял и белорусский лидер Александр Лукашенко, пообещав номинировать Трампа, если тот закончит все войны.