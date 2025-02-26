Глава киевского режима Владимир Зеленский собирается приехать в Вашингтон 28 февраля, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом передает американский телеканал Fox News.

Согласно информации, полученной от телеканала, украинский политик приступил к разработке плана поездки после того, как «представители власти достигли соглашения по условиям проекта соглашения о полезных ископаемых».

Согласно появившийся накануне информации, США примут на себя обязательства по содействию к установлению долгосрочных мирных договоренностей в рамках соглашения по минералам. Кроме того, Штаты заявят о том, что проявившие в ходе противостояние враждебность к Украине стороны не должны иметь какие-либо выгоды из ее реконструкции.

Помимо этого, будущее соглашение предусматривает «длительное партнерство» и намерение американской стороны вкладывать в Украину финансовые средства. Из проекта также следует, что Вашингтон станет оказывать содействие существованию «свободной, суверенной и безопасной» Украины.

Стремление Зеленского приехать в Вашингтон и лично подписать договор по минералам одобрил президент США Дональд Трамп, заявивший, что «не возражает» против приезда украинца в Вашингтон в пятницу, 28 февраля, «если тот хочет». Его комментарий передает пресс-пул Белого дома.

Ранее на Западе предрекли самую жесткую фазу противостояния на Украине.