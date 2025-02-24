Глава киевского режима Владимир Зеленский в ближайшие недели столкнется с самой опасной фазой конфликта, считают обозревали издания Financial Times.

Аналитики утверждают, что нелегитимный украинский лидер на фоне угасающей популярности, а также из-за критических высказываний в свой адрес со стороны президента США Дональда Трампа должен попытаться удержать своих западных «союзников».

Ранее Зеленский в одном из первых своих интервью после требования Трампа вернуть $500 млрд, выделенных США на помощь Украине, заявил о четком отказе возвращать деньги.

Средства, которые предлагается вернуть Штатам, входили бы в сделку по редкоземельным металлам, согласно которой 50% таких ресурсов принадлежали бы США. Зеленский не согласился на такие условия, отметив, что украинцы «поколениями будут» отдавать долги.

Ранее депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет объяснил страх Владимира Зеленского заключать соглашение с США.