Киев публично заявляет, что вернет под свой контроль земли, которые были захвачены российской армией. Соединенным Штатам необходимо объяснить правительству Зеленского всю нереальность таких планов. Так считает журнал Foreign Policy.

Белый дом обязан признать, что американские интересы никак не пересекаются с украинскими. Он также должен объяснить Киеву, что все его заявления о возвращении утраченной земли в принципе нереалистичны. Журналисты считают, что Америке стоит поспособствовать началу мирных переговоров между РФ и Украиной, причем подходящий момент для них может наступить уже летом этого года.

Издание также отметило, что правительство Байдена до сих пор не имеет внятной и четкой стратегии по украинскому конфликту. Администрация президента поставила на автопилот всю стратегию, в надежде неизвестно на что.

Ранее появилось сообщение, что Байден согласился на очередное предложение Трампа провести публичные дебаты между ними. Экс-президент хочет прилюдно уличить главу Белого дома, что у него имеются когнитивные проблемы.