Франции вслед за Бельгией и Нидерландами пообещала арестовать Нетаньяху и Галланта по запросу МУС

Как только премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и экс-глава Минобороны страны Йоав Галант ступят на французскую землю, они будут сразу же арестованы. Так в МИД Франции отреагировали на ордер на арест указанных израильских высокопоставленных руководителей, передает Reuters.

В четверг, 21 ноября, Международный уголовный суд все-таки выдал ордеры на арест Нетаньяху и Галланта с формулировкой за «преступления против человечности и военные преступления в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года», имея в виду израильскую операцию в секторе Газа.

«Париж будет действовать в соответствии с принципами Международного уголовного суда. Реакция Парижа на выдачу МУС ордера на арест премьера Нетаньяху будет соответствовать уставу суда», — отметил представитель французского внешнеполитического ведомства.

Ранее в том же духе высказались власти Бельгии и Нидерландов, пообещав всячески содействовать МУС в аресте Галланта и Нетаньяху. А глава евродипломатии Жозеп Боррель и вовсе напомнил, что выданный ордер на арест политиков оправдан и не абсолютно мотивирован политически.