Боррель прокомментировал решение МУС выдать ордера на арест Нетаньяху и Галанта
Боррель: ордеры МУС на арест Нетаньяху и Галанта обязательны к исполнению
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Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что меры, вынесенные в отношении премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, обязательны к исполнению. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, что ранее МУС выдал ордер на арест израильского премьера Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта. Такое решение было принято в связи с предполагаемыми преступлениями израильской армии, совершенные в секторе Газа.
Боррель заявил, что решения МУС приняты в Евросоюзе к сведению и обязательны к исполнению для всех участников, в том числе и стран ЕС.
Ранее политолог Щедрин рассказал, почему данное решение МУС уже не сможет повлиять на израильского премьера.