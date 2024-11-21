Боррель прокомментировал решение МУС выдать ордера на арест Нетаньяху и Галанта

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что меры, вынесенные в отношении премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, обязательны к исполнению. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, что ранее МУС выдал ордер на арест израильского премьера Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта. Такое решение было принято в связи с предполагаемыми преступлениями израильской армии, совершенные в секторе Газа.

Боррель заявил, что решения МУС приняты в Евросоюзе к сведению и обязательны к исполнению для всех участников, в том числе и стран ЕС.

Ранее политолог Щедрин рассказал, почему данное решение МУС уже не сможет повлиять на израильского премьера.