У Североатлантического альянса, а особенно блока, поддержавшего Украину, незавидная судьба. Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Дмитрий Рогозин уверен, что НАТО развалится и распадется после разгрома Украины на поле боя. Об этом сообщает News.ru.

Страны-участницы НАТО не смогут состоять в альянсе, так как он обречен. Гибель союза будет обусловлена проигрышем Киева на поле боя. Украину неизбежно будет ждать провал, следовательно, НАТО даже не приблизится к своим целям.

Как отметил Рогозин, Североатлантический альянс навязывал другим то, что сильнее других и может принимать решения в судьбе других наций и государств. Однако скоро придется столкнуться с суровой реальностью.

«НАТО — это самый крупный падальщик в природе. Питается умирающими странами и народами с ослабленным инстинктом выживания. Сделав ставку на анти-Россию, приняв безответственные и губительные для Запада решения силой расправиться с нашей страной, НАТО подписало себе приговор», — заявил Рогозин.

Эксперты тем временем утверждают, что НАТО плохо подготовлено к противостоянию с Россией. Особенно недостаток сил наблюдается во флоте альянса, который не выстоит в условиях Арктики.

Ранее сообщалось, что Украина намерена провернуть контрнаступление на Крым и захватить его в 2024 году.