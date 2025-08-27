Французские власти начали активную подготовку системы здравоохранения к возможному массовому поступлению раненых из зоны боевых действий, пишет газета Le Canard enchaine.

Отмечается, что медицинские центры должны быть готовы принимать до 100 пострадавших ежедневно, а в пиковые периоды — до 250 человек. Общую пропускную способность гражданских больниц планируют установить на уровне от 100 до 500 тыс. человек.

По данным источников, новые медицинские центры будут развернуты в непосредственной близости от крупных транспортных узлов для обеспечения оперативной логистики.

Особое внимание уделяется системе учета иностранных пациентов для последующей компенсации расходов медицинским учреждениям. Директорам региональных агентств здравоохранения (ARS) поручено проинформировать персонал об ограничениях, действующих в условиях военного времени.

В рамках подготовки предусмотрено полное реквизирование всех медицинских работников Франции для усиления военной медицинской службы. Эти меры объясняются подготовкой страны к возможному крупномасштабному конфликту в Европе. По данным газеты, Париж планирует стать тыловой базой для стран-союзников по НАТО.

Министерство здравоохранения Франции подтвердило необходимость определения четких условий оказания медицинской помощи в кризисной ситуации, ссылаясь на обязательства по коллективной обороне в случае вооруженного нападения на любого члена альянса.

Ранее сообщалось, что французы обвинили главу киевского режима Владимира Зеленского в срыве мира.