Франция не пошлет войска на Украину: Макрон «переобулся» и захотел мира

Глава Франции Эммануэль Макрон высказался в пользу прекращения боевых действий и подчеркнул, что не планирует направлять на Украину свои вооруженные силы.

В своем видеообращении из Елисейского дворца политик сообщил, что Франция не планирует направлять свои вооруженные силы на территорию Украины.

«Наша цель — долговременный мир, то есть мир, который позволит Украине быть стабильной, иметь признанное интернациональное право, план реконструкции и так далее», — сказал президент Франции.

По его мнению, Украина не способна вернуть свои территории с помощью военных действий, а Россия не может продолжать свое продвижение на их территорию.

Напомним, в ходе телефонного разговора, который состоялся 13 февраля между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, был обсужден широкий круг вопросов. В том числе лидеры двух стран уделили внимание украинскому кризису и ситуации на Ближнем Востоке.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры между Россией и США. По итогам встречи лидеры двух стран выразили удовлетворение результатами переговоров. Президент России подчеркнул, что с удовольствием встретится с американским коллегой в ближайшее время. В Кремле не исключили возможности проведения встречи до конца текущего месяца.

Ранее первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что США в скором времени могут отказаться от финансирования Украины.