Франция опровергла сообщения Алжира о полете в Нигер

Власти Франции опровергли сообщения Алжира о том, что запрашивали у страны разрешение на вхождение в воздушную зону для военной интервенции в Нигер. Об этом во вторник, 22 августа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на объединенный штаб обороны Франции.

22 августа алжирская газета «Аль-Хабр» сообщила, что Франция готовит военную интервенцию в Нигер по просьбе участников Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Отмечалось, что Алжир не дал разрешение французским военным самолетам использовать его воздушное пространство для этих целей.

«В объединенном штабе обороны Франции отвергли информацию официального радио Алжира, согласно которой Алжир отказался выдать Франции разрешение на пролет над своей территорией для проведения операции в Нигере», – говорится в материале агентства.

Reuters подчеркивает, что никаких запросов правительство Франции не подавало Алжиру.

По данным алжирской прессы, Франция с соответствующей просьбой обратилась к Марокко. Власти этого государства разрешение выдали.

26 июля бойцы Национальной гвардии заблокировали в президентском дворце Мохамеда Базума. По информации СМИ, такие действия мятежников были вызваны намерением президента отправить в отставку командующего гвардией Омара Тчиани. В результате военного переворота Базум был свергнут, но не отпущен.

ЭКОВАС, комментируя происходящее в Нигере, призвал мятежников немедленно освободить лидера и восстановить его в должности, однако зачинщики переворота отказались это сделать. Тогда члены ЭКОВАС сообщили, что будут вводить на территорию Нигера войска, на что мятежники пригрозили убить Базума.