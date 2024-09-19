Посол РФ в Париже: импичмент Макрону едва ли состоится

Российский посол в Париже Алексей Мешков высказался в эфире телеканала «Россия 24» по поводу инициированного в парламенте Франции импичмента президенту Эммануэлю Макрону, назвав это медийным событием, которое будет актуально еще некоторое время, однако депутаты не смогут обеспечить необходимое количество голосов.

«Впереди нас ждут сложные комбинации, но оппозиция при любых условиях не сможет собрать необходимые две трети голосов в обеих палатах. В медийной сфере эта история еще далека от завершения», — сказал Мешков.

Партия «Непокорившаяся Франция» инициировала резолюцию об импичменте Макрону в конце августа.

Бюро Национального собрания (нижняя палата парламента) решает о рассмотрении инициативы.

Затем текст резолюции должен быть одобрен комиссией по законодательству, после чего в течение двух недель за него должны проголосовать две трети Нацсобрания.

Эти этапы также должны быть пройдены в верхней палате — Сенате, где у левых нет большинства, а партия «Непокорившаяся Франция» вовсе не представлена.

Если же Сенат утвердит текст, обе палаты собираются на совместное заседание, и для принятия резолюции потребуется поддержка 617 из 925 парламентариев.

Ранее сообщалось, что бюро Нацсобрания Франции одобрило импичмент Макрона.