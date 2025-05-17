Франция покинула третью военную базу в Сенегале, весь контингент выведут к лету

Франция объявила о закрытии своей третьей военной базы в Сенегале. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного посольством Франции в своей бывшей колонии в социальных сетях.

В январе 2020 года французское издание Le Monde опубликовало информацию о том, что Франция намерена уменьшить своё военное присутствие в Габоне, Сенегале и Кот-д’Ивуаре.

В сообщении, опубликованном на странице французского посольства в Сенегале в социальной сети X, говорится о том, что Франция передала Сенегалу базу в районе Контр-Амираль-Проте.

Предполагается, что все французские военнослужащие будут выведены из африканской страны к началу летнего сезона.

«Остальные базы будут возвращены к лету 2025 года в соответствии с согласованным графиком», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что президентом Сенегала стал кандидат от оппозиции, обещающий покончить с колониальным влиянием Франции.