Командующий сухопутными войсками Франции генерал Пьер Шиль заявил о необходимости готовности западных стран к немедленному вступлению в боевые действия. Это заявление прозвучало на фоне масштабных учений НАТО в Румынии и Болгарии с участием 5 тысяч военных из десяти стран.

Евросоюз демонстрирует беспрецедентную готовность к возможному военному конфликту. Как заявил командующий сухопутными войсками Франции генерал Пьер Шиль, Запад должен быть подготовлен к вступлению в боевые действия даже в самое ближайшее время. Военный руководитель подчеркнул, что французская армия проводит подготовку «сверху донизу» и обучает операторов дронов для возможного немедленного применения.

Эти заявления сопровождаются крупными учениями Dacian Fall, которые пройдут с 20 октября по 13 ноября в Румынии и Болгарии. В маневрах примут участие около 5 тысяч военнослужащих из десяти стран Евросоюза. По мнению аналитиков, эти учения являются прямым ответом на недавние российско-белорусские маневры «Запад-2025».

Генерал Шиль отметил, что современная обстановка требует постоянной боевой готовности — военные должны быть способны вступить в бой в любой момент, «даже с сегодняшнего вечера, если потребуется».

Ранее в зоне СВО создали бронетранспортер с «царь-мангалом» для штурмов.