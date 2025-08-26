Франция вернула Мадагаскару череп короля спустя 130 лет после колониального захвата

Франция вернула Мадагаскару череп короля Тоэры, убитого французскими войсками в XIX веке. Ценная реликвия десятилетиями хранилась в Музее естественной истории в Париже. Об этом сообщает BBC News.

Франция официально передала Мадагаскару череп короля Тоэры, правившего народом Сакалава. Монарх был убит и обезглавлен французскими колониальными войсками при захвате королевства Менабе в 1897 году. Его голова была вывезена в Париж как военный трофей и все это время хранилась в запасниках Музея естественной истории.

Возвращение стало возможным благодаря новому французскому закону, упрощающему реституцию человеческих останков. Это первый прецедент применения данного акта. Интересно, что принадлежность черепа королю подтвердил не генетический анализ, оказавшийся безрезультатным, а традиционный малагасийский медиум. Церемония передачи прошла в министерстве культуры Франции.

