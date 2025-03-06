Макрона обвинили в провокации острого кризиса в Европе

Главред «Национальной обороны» Игорь Коротченко в беседе с РИА Новости заявил , что политика Эмманюэля Макрона и его неуемные амбиции могут довести Европу до острого кризиса.

Речь про желание Макрона предоставить гарантии ядерной безопасности странам ЕС. По словам эксперта Коротченко, такие амбиции французского лидера могут спровоцировать военно-политический кризис на европейском континенте. По словам Коротченко, президент Франции ставит мир на грань возможной Третьей мировой войны.

«Надо понимать, что заявление Макрона увязано с выходом на прямые переговоры между США и Россией по урегулированию украинского кризиса без какого-либо участия режима Зеленского, а также стран Евросоюза. Вместо того, чтобы поддержать мирные инициативы Москвы и Вашингтона, Париж де-факто действует в абсолютно противоположном направлении», — высказался эксперт.

Также Игорь Коротченко напомнил, что Макрон рассматривает возможность отправки французских военных на Украину. По словам эксперта, все заявления и решения вкупе могут довести до нового витка военно-политической напряженности, а также реальному столкновению Евросоюза и России.

Ранее в Кремле заявили, что Европа пока не сможет изменить курс после изменения отношений России и США.