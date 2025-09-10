Францию охватил огонь: в городах проходят массовые акции протеста

Улицы Франции охватили массовые беспорядки — многотысячные толпы протестующих начали поджигать автобусы, перекрывать дороги и вступать в столкновения с полицией, передает телеканал BFM TV.

Акция, которую протестующие прозвали «Заблокируем все», стала ответом на глубокий экономический и политический кризис в стране.

Причиной протестов стало недовольство социально-экономической политикой властей, а именно — отсутствие индексации пенсий и социальных выплат в соответствии с инфляцией, сокращение расходов на здравоохранение на €5 млрд при одновременном увеличении финансирования оборонного ведомства на €3,5 млрд.

Кроме того, общество выразило недовольство в связи с отменой двух национальных праздников, включая День победы над фашизмом.

По информации СМИ, в 13-м округе Парижа ученики лицея заблокировали вход в учебное заведение, вывесили палестинские флаги и жгли фаеры. Протестующие повсеместно вступают в стычки с полицией, используя мусорные баки в качестве баррикад и метательных снарядов.

Власти ответили жесткими мерами — уже задержано более 200 человек. Также полиция применяет дубинки и слезоточивый газ.

Ранее сообщалось, что правительство Франции ушло в отставку.