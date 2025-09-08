Правительство Франции ушло в отставку

Это произошло после того, как Национальное собрание (нижняя палата парламента) выразило ему недоверие. За вотум недоверия проголосовали 364 депутата, против — 194.

Франция — полупрезидентская республика, где исполнительная власть разделена между президентом Эммануэлем Макроном и правительством во главе с премьер-министром.

Президент назначает премьера, но правительство должно пользоваться доверием парламента. Национальное собрание может отправить кабинет в отставку через вотум недоверия, что и произошло с кабинетом Байру.

Стоит отметить, что сейчас Франция переживает череду кризисов из-за разногласий по пенсионной реформе, миграционной политике и экономическим вопросам, поэтому отставка французского правительства может замедлить принятие ключевых реформ в Европейском союзе (ЕС).

