Правительство Франции ушло в отставку
Euractiv: правительство Франции ушло в отставку после вотума недоверия
Правительство премьер-министра Франции Франсуа Байру ушло в отставку, сообщило издание Euractiv.
Это произошло после того, как Национальное собрание (нижняя палата парламента) выразило ему недоверие. За вотум недоверия проголосовали 364 депутата, против — 194.
Франция — полупрезидентская республика, где исполнительная власть разделена между президентом Эммануэлем Макроном и правительством во главе с премьер-министром.
Президент назначает премьера, но правительство должно пользоваться доверием парламента. Национальное собрание может отправить кабинет в отставку через вотум недоверия, что и произошло с кабинетом Байру.
Стоит отметить, что сейчас Франция переживает череду кризисов из-за разногласий по пенсионной реформе, миграционной политике и экономическим вопросам, поэтому отставка французского правительства может замедлить принятие ключевых реформ в Европейском союзе (ЕС).
Ранее политолог Георгий Федоров в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал, что ждет Францию в ближайшее время.