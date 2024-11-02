Франции необходимо немедленно выйти из состава НАТО. Только это позволит стране снова стать свободной. Так считает Флориан Филиппо, глава партии «Патриоты». Такую точку зрения он изложил в социальной сети Х .

По мнению политика, Францию подталкивает к выходу из Северо-Атлантического альянса поведение США. Именно Белый дом саботировал газопроводы «Северный поток», и об этом рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Давайте будем свободными, сильными и гордыми! Выйдем из НАТО, быстро!» — указал на это Филиппо.

Он добавил, что хуже всего было то, что Франция даже не протестовала против такого поведения своего союзника. Это говорит о небывалом уровне покорности перед заокеанским партнером.

Ранее официальный представитель МИД РФ Захарова высказалась о западных итогах расследования взрывов на «Северных потоках». Она отметила, что участникам этого расследования заткнули рты, не дав рассказать о том, что они видели на самом деле. За рубежом проще рассматривать версию о виновности украинских и польских водолазов, вместо того, чтобы обвинить истинных виновников, которые находятся в Соединенных Штатах.