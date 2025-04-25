Несколько депутатов Европарламента из Франции проявили интерес к участию в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы. Об этом в пятницу, 25 апреля, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров. Его слова приводятся на официальном сайте внешнеполитического ведомства РФ.

По мнению Лаврова, это свидетельствует о новом уровне восприятия общей истории, современных отношений и перспектив сотрудничества между странами.

«Уже само по себе это отражает наличие принципиально иных взглядов на нашу общую историю, на наше настоящее и на наше, уверен, общее будущее», — сказал глава МИД РФ.

Он подчеркнул, что прочность связей подтверждается конкретными примерами. Несмотря на давление и сложности, ряд французских компаний решили остаться на российском рынке.

Глава российского МИД Сергей Лавров 25 апреля раскритиковал заявления французского посла в России Николя де Ривьера, которые касаются украинского кризиса. Он указал на умалчивание о ключевой роли Парижа в эскалации ситуации на Украине.