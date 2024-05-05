Лидер фракции Европарламента «Обновляя Европу» и член созданной действующим французским президентом Эмманюэлем Макроном партии «Возрождение» Валери Айе, судя по всему, так захотела переизбраться на новый срок, что ударилась в фантасмагорические рассуждения.

Выборы в Европейский парламент 2024 года уже на носу и состоятся с 6 по 9 июня. Поэтому Валери, которая поздновато спохватилась, не придумала ничего лучше для французского электората, как выбрать стратегию — обвинять во всех проблемах простых французов Москву.

Именно поэтому от политика досталось постельным клопам, которые буквально изводили Францию в октябре 2023 года. Выступая на дебатах Айе заявила, что клопов на мирную Францию напустил президент России Владимир Путин.

«Сами же они развестись не могли, только Кремль помог», — посетовала Айе в эфире телеканала BFM-TV.

Весь этот бред своей коллеги по политцеху слушал председатель «Национального объединения», евродепутат Жордан Барделла. Однако он тоже сильно желает переизбраться, поэтому хоть и сильно удивленно, но молча и скучно кивал в ответ на слова Айе.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с The Economist заявил, что вполне допускает вероятность серьезно рассмотреть вопрос об отправке французских военных на Украину в случае соответствующей просьбы со стороны Киева.

Его слова поддержал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*. С его слов, власти страны вполне могут обратиться к государствам Европы за подобной военной помощью, если станет окончательно понятно, что ВСУ не в состоянии самостоятельно остановить продвижение Армии России.

* - внесен в список террористов и экстремистов в РФ