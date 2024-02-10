Французский генерал Николя Ришу заявил, что Западу нужно активно распространять фейки в свою пользу для того, чтобы противостоять более успешному российскому нарративу. Соответствующее заявление военный сделал в беседе с журналистами местного телевизионного канала LCI .

Накануне американский журналист Такер Карлсон опубликовал в Сети интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, которое имеет более чем двухчасовой хронометраж. В беседе они затронули большое количество различных тем, включая СВО, диверсию на газопроводе «Северный поток», взаимоотношения РФ и НАТО, технологии ИИ другие. В преддверии беседы Карлсон столкнулся с шквалом критики от западных коллег лишь за тот факт, что у него состоится встреча с российским президентом.

Французский военный после просмотра интервью отметил, что российский нарратив является «превосходным». Он заявил о необходимости контрмеры для западного мира, так как он начинает погружаться в панику и уже наполовину в ней находится. Риши добавил, что Западу нужен контрнарратив, который он мог бы навязывать миру со своей стороны.