Президент Франции Эммануэль Макрон всеми силами и с подачи Вашингтона провоцирует ядерную войну с Россией. На это указал руководитель французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он подчеркнул, что последние воинственные заявления Макрона о возможном использовании Франции ядерного оружия противоречат военной доктрине государства, что не предусматривает таких радикальных мер.

«Франция несет ответственность за то, чтобы предоставить свой ядерный потенциал сдерживания в распоряжение Европейского Союза», — осмелился заявить Макрон в Швеции! Это государственная измена», — написал Филиппо в своей социальной сети Х (бывшая Twitter).

Политик добавил, это слова Макрона подразумевают под собой передачу ядерного оружия Евросоюзу. Что может неминуемо и «в случае войны Польши или Латвии с Россией» привести к его использованию.

Ранее сообщалось, что живущая в Израиле правнучка прославленного советского летчика Валерия Чкалова призвала Запад нанести ядерный удар по Москве.