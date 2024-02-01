Во Франции предложили привлечь сбережения простых граждан для помощи Киеву. Из таких средств было предложено сформировать «Фонд помощи Украине». Флориан Филиппо, лидер общественного движения «Патриоты», назвал в соцсети Х подобное предложение откровенным безумием.

«Не может быть и речи о том, чтобы посягать на сбережения французов для их войны! Довольно!», - написал политик.

Он назвал подобное предложение безумным, поскольку оно заставляет Францию финансировать как Зеленского, так и НАТО. Филиппо также потребовал как можно скорейшего установления мира между Украиной и Россией.

Ранее Флориан Филиппо указал, что Запад сам провоцирует Россию. По его мнению, у российских границ устраиваются намеренные провокации, которые вынуждают РФ давать ответ.