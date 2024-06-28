Евросоюз выделяет Киеву транш финансовой помощи в то время, как Франции не хватает денег на больницы, указал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своих социальных сетях .

До этого украинский Минфин сообщил о подписании соглашения с Евросоюзом, согласно которому в текущем месяце украинская сторона получила от блока почти 2 миллиарда евро в качестве финансовой помощи.

Комментируя данную новость, французский политик возмутился решению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и указал на то, что она «с глупой улыбкой позирует» для фотографий с украинским лидером Владимиром Зеленским в то время, как у Франции не хватает денег на больницы.

Филиппо также уточнил, что от выделенной суммы почти 400 миллионов евро ушло из французского бюджета. Политик указал на то, что данные деньги могли пойти на больницы, пенсии и лекарства, на которые у государства сейчас едва хватает средств.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский начал говорить о нужде в скором завершении конфликта.