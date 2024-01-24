Politico: жителей Британии призвали готовиться к службе в армии в случае конфликта с Россией

Руководитель генерального штаба ВС Великобритании Патрик Сандерс призвал граждан быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией, сообщает газета Politico .

Как подчеркнул военачальник, британцы должны быть морально готовы к противостоянию с РФ. Он отметил необходимость перемен в «головах» граждан.

«Люди в Британии должны быть готовы служить в армии в случае войны с Россией», — сказал Сандерс.

Накануне британская газета Times сообщила, что численность британской армии может сократиться на треть за 10 лет. Отмечалось, что на данный момент ВС страны насчитывают 52 тысяч военнослужащих. Ранее армия насчитывала 75 тысяч солдат.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что Россия может напасть на НАТО. В частности, уточнялось, что Москва готовится совершить нападение на Германию. Газета ссылалась на источник среди военного руководства ФРГ. Отмечалось, что вероятным местом столкновения армий России и Германии станет Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.

В Министерстве обороны Германии данную информацию никак не прокомментировали.

Президент России Владимир Путин ни раз заявлял, что РФ никогда не стремилась к столкновению с НАТО. Он также подчеркивал, что Москва не рассматривает такой сценарий и в будущем.

Ранее мы сообщали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не видит прямых угроз военного столкновение с Россией.