Французский политик рассказал неловкой ситуации в ходе разговора Макрона с Эрдоганом

Президент Франции Эммануэль Макрон оказался унижен в результате неловкой ситуации, имевшей место во время его разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Европейского политического сообщества в албанской Тиране.

Об инциденте рассказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Внимание турецких журналистов привлекло то, как Макрон безуспешно пытался установить «психологическое доминирование» над Эрдоганом.

«Макрон захотел поумничать с Эрдоганом, он оказался унижен!» - написал Филиппо на своей странице в соцсети X.

Президент Франции подошел к Эрдогану, который сидел за столом, и положил свою руку на руку турецкого лидера. Политики начали разговаривать, содержание беседы на записи не слышно.

Эрдоган моментально убрал свою руку, но удерживал два пальца Макрона. Тому удалось освободить от хватки Эрдогана один палец, но турецкий лидер удерживал еще как минимум десять секунд другой палец французского коллеги.

Они завершили диалог через переводчика, Эрдоган похлопал Макрона по руке, и тот отошел в сторону.

Ранее сообщалось о том, что власти Франции заявили о желании удушить экономику России.