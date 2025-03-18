Президент России продемонстрировал мастерство переговорщика в диалоге с американской администрацией по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Согласно оценке издания Le Point, действия Владимира Путина соответствуют «пунктам из учебника идеального российского переговорщика».

Французские аналитики отмечают, что выбранная Кремлем стратегия позволила одновременно расположить к себе Вашингтон и прощупать позиции новой администрации Трампа. По мнению авторов публикации, у Москвы есть «все основания для оптимизма» в контексте развития диалога с США.

Реагируя на предложение американской стороны о временном прекращении боевых действий, российский президент выразил принципиальное согласие, но обозначил необходимость достижения долгосрочного мира и устранения первопричин конфликта. Путин подчеркнул, что перемирие особенно выгодно Киеву в свете сложного положения украинских войск, оказавшихся в изоляции на российской территории.

Вместе с тем глава российского государства обозначил ряд практических вопросов, требующих детальной проработки, в частности, механизмы контроля за соблюдением режима прекращения огня и потенциальные риски использования Украиной передышки для форсированной мобилизации.

Ранее политолог Дугин рассказал, как Путин спас жизнь Трампу.