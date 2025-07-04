Так, один из пользователей высказал мнение, что если бы в школах действительно преподавали историю, никто бы не поддерживал претензии Киева не Крым.

Еще один читатель выразил мнение, то брюссельская Европа, марионетка американских неоконсерваторов в этом конфликте, выйдет из него опозоренной и разоренной.

Французы поддерживают позицию России, выступающей против расширении НАТО.

«Хватит этого беспредела НАТО, состоящего на службе американского империализма. НАТО позволяет себе военное вмешательство без санкции ООН в страны, никого не атаковавшие, а затем читает другим мораль», - заключил еще один читатель.

Ранее сообщалось о том, что журналистка Оуэнс рассказала о давлении Трампа из-за расследования о Брижит Макрон.