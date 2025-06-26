Об этом сообщает Le Figaro.

24 и 25 июня в Гааге прошел саммит НАТО. Встреча стран-участниц вызвала интерес у французов. Они обратили внимание на поведение представителей НАТО.

Так, один из читателей был поражен «отвратительным раболепием» генсека НАТО Мака Рютте.

«Все это скоро превратится в полный цирк», — написал другой.

Еще один пользователь выразил мнение, что раз уж нужно «преклонить колено перед крупным феодалом, то лучше это будет Путин, он симпатичнее Дональда.

Ранее сообщалось о том, что дипломат Ульянов спрогнозировал отношение России к НАТО после ухода Трампа.