Фрегат «Адмирал Головко» отправился в первый дальний поход

Фрегат «Адмирал Головко» отправился в свой первый дальний поход. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Фрегат, являющийся третьим кораблем проекта 22350, оснащен передовыми гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон». Судно покинуло рейд Североморска в составе отряда кораблей Северного флота и направилось в Атлантику через Баренцево море.

Отмечается, что состав отряда включает также средний морской танкер «Вязьма». Основные задачи этого похода — демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в стратегически важных районах дальней океанской зоны.

Накануне экипажи «Адмирала Головко» и танкера «Вязьма» прошли полный комплекс подготовки, успешно выполнив задачи в Баренцевом море с привлечением флагманских специалистов Северного флота.

Командир фрегата Андрей Славин подчеркнул полную готовность экипажа к выполнению поставленных задач в любых условиях, демонстрируя военно-морскую мощь России в дальних морях.

Фрегат «Адмирал Головко» представляет собой российский многоцелевой фрегат 1-го ранга, оснащенный управляемым ракетным вооружением для дальних морских и океанских операций. Он назван в честь адмирала Арсения Головко.

25 декабря 2023 года на фрегате был поднят Андреевский флаг. Судно приняли на вооружение Северного флота.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что Россия собирается обновить флот для возвращения господства в Арктике.