Фрегат ВМС Франции следует за подлодкой России в Бретани

У берегов Бретани французский фрегат осуществляет наблюдение за российской подводной лодкой. Об этом сообщило издание UK Defense Journal.

Морское командование НАТО заявило в социальных сетях, что французский фрегат отслеживает морские границы альянса, фиксируя нахождение российской подлодки в надводном положении неподалеку от берегов Бретани.

В заявлении также отмечается, что НАТО на регулярной основе ведет мониторинг надводной и подводной активности в прибрежных водах стран Евросоюза.

Ранее Вучич заявил, что все страны НАТО готовятся к большой войне.