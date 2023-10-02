ФРГ поставила на Украину вооружений на 3,3 миллиарда евро за 2023

За первые три квартала текущего года Германия поставила Украине военных товаров и вооружений на 3,3 миллиарда евро. Об этом сообщает ТАСС 2 октября, ссылаясь на доклад Минэкономики.

Уточняется, что это – одобренная правительством страны сумма поставок Украине за первые три квартала 2023 года.

Всего в стране на экспорт вооружений было выделено около 8,76 миллиардов евро (среди которых почти пять было затрачено на оборонную продукцию, а около четырех – именно на оружие), из них больше трех направлялось на Украину.