ФРГ впервые со времен Третьего Рейха разместит войска у российской границы

Впервые с момента окончания Второй мировой войны Германия направила свои вооружённые силы на территорию другого государства. Об этом стало известно из публикации в американском журнале Military Watch Magazine (MWM).

Сообщается, что церемония, посвящённая вводу в эксплуатацию 45-й немецкой бригады в составе Вооруженных сил Литвы, прошла еще 22 мая.

«Формирование постоянной иностранной бригады в Восточной Европе представляет собой важный сдвиг в сторону Германии, которая вносит больший вклад в коллективные интересы безопасности стран-членов НАТО, при этом ожидается, что Россия сочтет расположение подразделения на территории бывшего СССР особенно провокационным», — говорится в материале.

Согласно информации, полученной от представителей СМИ, в Литве разместилась новая 45-я танковая бригада, сформированная в Германии. В ее состав входят 4800 солдат. Планируется, что к концу 2025 года в бригаде будет 44 танка Leopard 2 и 44 боевые машины пехоты Puma.

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