Мерц одержал уверенную победу на теледебатах кандидатов в канцлеры ФРГ

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) и немецкой оппозиции Фридрих Мерц стал безоговорочным победителем теледебатов между кандидатами в канцлеры Германии.

Как передает РИА Новости, опрос, проведенный агентством Forsa среди телезрителей для телеканалов RTL и NTV, показал, что 32% респондентов считают именно Мерца самым успешным участником обсуждения, в то время как 25% отдали свои голоса за действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца. Другие кандидаты — вице-канцлер Германии Роберт Хабек и председатель фракции партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), получили 18% и 16% соответственно.

Такие результаты были получены и в вопросе о доверии к кандидатам — 42% опрошенных заявили, что доверили бы руководство страной Мерцу, тогда как Шольцу доверяют 19%, Вайдель — 16%, а Хабеку — 13%.

Кроме того, по итогам дебатов 38% респондентов признали Мерца самым компетентным кандидатом. 29% опрошенных считают его убедительным. Только 25% признали Шольца компетентным. По уверенности его опередили Хабек (26%) и Вайдель (20%).

Досрочные выборы в Германии назначены на 23 февраля 2025 года.

Ранее кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным.