Кандидат в канцлеры в Германии заявил, что готов обсудить мир с Путиным

Представляющий оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), претендующий на пост канцлера Германии Фридрих Мерц заявил, что готов обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос мирного урегулирования конфликта на Украины. От этом сообщил в интервью медиагруппе Funke, передает РИА Новости.

Мерц подчеркнул, что нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц в 2024 году общался с российским лидером, «хорошо продемонстрировав» эту беседу на публику.

«Если я буду говорить по телефону с Путиным то только в том случае, если у нас будет шанс приблизиться к мирному решению», — отметил Мерц.

Также кандидат в канцлеры Германии отметил, что ключевой задачей НАТО по-прежнему останется сдерживание. По словам Мерца, для этого потребуется существенное повышение эффективности систем вооружения.

Мерц полагает, что важно не только совместно заказывать, но и производить более крупные партии вооружений. В первую очередь, уточнил политик, Европе следует достичь целевого уровня НАТО в 2%. Для этого, отметил Мерц, не хватает от 30 до 40 млрд евро в год.

Действующим канцлером ФРГ является Олаф Шольц. Этот пост он занял 8 декабря 2021 года. Шольц также является членом Социал-демократический партии Германии.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербое обвинила Россию в диверсиях на территории ФРГ.