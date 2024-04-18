ФСБ раскрыла данные о сорванном мятеже националистов в 1944 году

Одним из таких ранее секретных документов стал доклад заместителя начальника разведки Николая Селивановского руководителям Госкомитета обороны СССР Иосифу Сталину и Вячеславу Молотову 1944 года о подавлении мятежа националистов.

В докладе отмечается, что Смерш сорвал вооруженный мятеж националистов, которые намеренно проникли в ряды Красной армии, чтобы захватить оружие и боеприпасы, уничтожить офицеров. Конечной целью мятежников являлось соединение с Организацией украинских националистов — Украинская повстанческая армия* (ОУН-УПА*), боевики которой скрывались в западных лесах Украины.

«Смерш» представляет собой ряд независимых друг от друга контрразведывательных организаций в СССР во время Второй мировой войны. Слово происходит от сокращенной фразы «Смерть шпионам».

11 апреля ФСБ также рассекретили архивные документы, в которых описывается политика гитлеровцев в годы войны в Крыму. В документах говорилось о репрессиях, которые нацисты проявляли по отношению к народам Крыма.

Ранее ЦОС ФСБ раскрыл подробности планировавшегося теракте в Донецке.

*Признаны в России экстремистскими организациями и запрещены