Стало известно, куда хотели выехать планировавшие теракт в Донецке боевики

В ЦОС ФСБ рассказали подробности того, куда собирались скрыться боевики, выходцы Центральной Азии, которые планировали теракт в Донецке. Подробности приводит вечером четверга, 11 апреля, издание РИА Новости .

По данным журналистов, группировка после совершения теракта на военном объекте в Донецке собиралась уехать через Турцию на Украину, и уже по месту их проживания были обнаружены самодельные взрывные устройства и ручные гранаты.

Напомним, ранее мы рассказывали об инциденте: группа мигрантов, уроженцев Средней Азии в составе шестерых человек собирались напасть на военный объект в Донецке. У них был инструктор, который координировал действия членов группы с территории Украины. Подробности в материале.