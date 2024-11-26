Александр Бортников, директор ФСБ России, заявил на встрече руководителей силовых и разведывательных структур стран СНГ в Москве, что Вашингтон и его союзники стремятся создать беспорядок в СНГ, превращая пространство содружества в источник недорогих ресурсов, передает РИА Новости.

Он отметил, что США и их партнеры не останавливаются перед использованием любых, даже самых грубых, методов для достижения своих геополитических целей. В частности, их план включает дестабилизацию содружества и превращение его в экономически незначительный ресурсный резерв.

Ранее сообщалось, что действующая американская администрация президента США Джо Байдена дала украинским военным необходимые указания по выбору целей для ударов вглубь территории России дальнобойными ракетами ATACMS.