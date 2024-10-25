Во Владимирской области арестовали депутата по подозрению в использовании рабского труда

Во Владимирской области задержали депутата Совета народных депутатов Собинского района по подозрению в использовании рабского труда. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

Ему инкриминируют организацию преступной деятельности, связанной с использованием рабского труда (3 ст. 127.2 УК РФ), и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По информации следствия, с июля по октябрь 2024 года члены преступной группировки, состоящей из трех человек, украли свыше 1 млн руб. с банковского счета участника специальной военной операции (СВО) на Украине. Также с февраля они незаконно удерживали троих мужчин на автомойке, применяя насилие и заставляя их работать без выплаты заработной платы.

По информации источников «Зебры ТВ», речь идет о депутате Николае Малышеве. СКР ведет расследование и рассматривает все обстоятельства дела.

Малышеву 40 лет. Он обучался во Владимирском юридическом институте ФСИН и работал в юридической сфере. С 2020 года Малышев является депутатом и активно поддерживает военнослужащих, а также занимается благотворительной деятельностью и возглавляет Союз десантников России по Собинскому району.

В сентябре правоохранительные органы разоблачили другую преступную сеть, использующую рабский труд в этом регионе. Ее возглавлял педагог Инженерной академии РУДН им. Патриса Лумумбы.

Так, согласно данным следствия, в одном из домов во Владимирской области нашли троих жителей Москвы, которых незаконно удерживали против их воли.

С 2021 года эта преступная организация также помогала африканским гражданам, прибывшим в Россию, оформлять фиктивные браки и устанавливать отцовство на детей, которые имеют российское гражданство. В результате таких махинаций иностранцы получали частные визы, разрешения на временное пребывание и виды на жительство в РФ.

Таким образом преступники заработали не менее 60 млн руб. В состав преступной группировки входили граждане России, Украины и Нигерии.

Ранее сообщалось, что замминистра энергетики Сергея Мочальникова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.