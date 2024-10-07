Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила новые дела о незаконном пересечении границы иностранными журналистами. Об этом говорится в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Уголовные дела заведены по части 3 статьи 322 УК РФ. Они были возбуждены против корреспондентов швейцарского издательского холдинга СН Media Курта Пельды и французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент, которые незаконно пересекли границу РФ в Курской области.

В сообщении отмечается, что всего с августа аналогичные уголовные дела за незаконное пересечение границы России были возбуждены против 14 иностранных журналистов. Наказание по указанной статье предусматривает пятилетний срок отбывания в тюрьме.

После того как стало известно о пребывании западных журналистов в Курской области, куда они вошли через Украину, Министерство внутренних дел РФ вызвало послов стран, в которых работали журналисты.

Репортажи, снятые иностранцами в Курской области, прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, фактология выпущенных материалов была переписана и поставлена «с ног на голову».

Утром 6 августа ВСУ незаконно пересекли границу РФ в Суджанском районе Курской области, прикрываясь массированным обстрелом мирных населенных пунктов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что польские наемники в составе ВСУ стреляли по мирным безоружным гражданам в Курской области.