ФСБ задержала белгородца, планировавшего воевать за ВСУ

ФСБ сообщила о задержании жителя Ракитянского района Белгородской области, который планировал вступить в ряды ВСУ. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.

«Житель Ракитянского района Белгородской области 1995 г.р. намеревался незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации с целью перехода на сторону ВСУ и участия в боевых действиях в составе запрещённого в России вооруженного формирования», – говорится в сообщении ФСБ.

Отмечается, что гражданин России интересовался переходом в украинское военное формирование. Он изучал соответствующую информацию, а также пытался связаться с кураторами из Украины. Для этого он заполнил анкету. Мужчину задержали в Белгородском районе.

По факту задержания возбуждены уголовные дела двум статьям – по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ («Приготовление к государственной измене») и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Приготовление к участию в деятельности террористической организации»).

26 октября агентство ТАСС также сообщило о задержании в ЛНР местного жителя, который собирал информацию о местонахождении пунктов ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Как отметили в пресс-службе УФСБ по региону, мужчина был завербован СБУ. С 2015 года он участвовал в операциях по сбору секретных данных.

Ранее мы сообщали, что ВСУ пытались атаковать Белгородскую область шестью беспилотниками. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, один из дронов повредил объект, обеспечивающий связь.