ФСБ задержала двух воевавших за ВСУ колумбийцев

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух граждан Колумбии, воевавших в рядах ВСУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Речь идет о колумбийцах по именам Медина Аранда Хосе Аро и Анте Александер, которые подозреваются в участии в боевых действиях против РФ в рядах украинской армии в качестве наемников.

Во время обысков сотрудники силовых структур обнаружили у задержанных документы, которые подтверждают противоправную деятельность. Также в их вещах нашли военную форму с украинскими нашивками. Одна из них подтверждала участие в батальоне «Карпатская сечь».

В отношении иностранных граждан возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 359 УК (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). Задержанным грозит от семи до 15 лет лишения свободы. В ФСБ добавили, что против мужчин продолжаются следственные действия. Также ведется расследование и установление всех обстоятельств.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала шестерых жителей Ингушетии за подготовку теракта.