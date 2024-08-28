Шестерых жителей Ингушетии задержали за подготовку теракта

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Ингушетии. Она задержала шестерых мужчин, которые готовили нападение на церковь в Сунже. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление ЦОС ФСБ.

Правоохранители выявили сторонников международной террористической организации, которые собирались совершить ряд терактов. Они планировали провести серию нападений на силовиков, а также атаковать православную церковь, которая находится на территории Сунжи.

«В городе Назрань и селении Кантышево выявлены и задержаны шесть граждан РФ, вынашивавших намерения по совершению диверсионно-террористических акций», — указали в Центре общественных связей.

По утверждению правоохранителей, задержанные уже дали признательные показания. В местах их проживания, а также в тайнике, были найдены предметы, которые также свидетельствуют о преступных намерениях. Среди найденного обнаружили холодное и огнестрельное оружие, взрывчатку и компоненты для ее изготовления, символику террористической организации.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Омска. Тот передавал украинским спецслужбам секретную информацию, которая касалась работы местного оборонного предприятия.