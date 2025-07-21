ФСБ задержала мужчину, передававшего данные о ВС России разведке Украины

ФСБ задержала уроженца Молдавии в Рязани, который подозревается в шпионаже в пользу Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным следствия, мужчина передавал сведения украинской разведке о расположении и деятельности одного из подразделений ВС РФ, а также собирал информацию о предприятии оборонно-промышленного комплекса в Рязанской области.

Как установили правоохранители, за свою деятельность задержанный получал обещания помощи в выезде во Францию, а также вступлении в одно из украинских вооруженных формирований.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения для задержанного в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, уточняются все обстоятельства дела.

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