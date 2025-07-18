Подростки подготовили теракт против правоохранителей в Северной Осетии

Двое 15-летних юношей, проживающих в Северной Осетии, предстанут перед судом по обвинению в подготовке террористической атаки на представителей правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств. По решению суда, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Информацию предоставили пресс-службы ФСБ и Следственного комитета России.

По данным следствия, с начала лета 2024 года и до весны 2025 года несовершеннолетние злоумышленники изучали методы проведения террористических актов, используя для этого специализированную литературу и инструкции, распространяемые в закрытом канале одного из мессенджеров.

Как утверждают представители правоохранительных органов, в городе Моздок они приобрели необходимые компоненты для создания взрывного устройства, которые затем были доставлены домой с целью подготовки теракта. Преступление было предотвращено благодаря совместным действиям сотрудников регионального УФСБ и МВД.

Согласно информации ФСБ, кроме компонентов для изготовления взрывчатки, были обнаружены подробные инструкции по ее сборке. В мессенджере Telegram была выявлена переписка с боевиками международной террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации, находящимися за пределами страны. По данным ФСБ, в ходе переписки обсуждалась подготовка и совершение террористического акта.

Подросткам предъявлены обвинения в подготовке к совершению террористического акта и прохождении обучения, направленного на осуществление террористической деятельности. В случае признания вины им может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Один из задержанных подростков, арестованных в Моздоке, Северная Осетия, за планирование теракта против полицейских, признался в изготовлении взрывного устройства. Это следует из видеозаписи его задержания, опубликованной пресс-службой Следственного комитета РФ.

В подвальном помещении дома школьника были обнаружены компоненты, необходимые для создания взрывного устройства. На вопрос следователя о цели сбора данных компонентов юноша ответил, что они предназначались для изготовления бомбы.

Следственные действия проводились в присутствии законных представителей несовершеннолетнего. На месте происшествия также были найдены бензин, перекись водорода, болты, шайбы и кофемолка.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала агента украинских спецслужб в Петербурге.