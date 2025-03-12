ФСБ задержала россиянина за переводы криптовалюты террористам на Украине

В Нижнем Новгороде сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали россиянина 2002 года рождения по подозрению в государственной измене, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Он обвиняется в финансирование вооруженных формирований Украины с использованием криптовалюты. По информации ФСБ, задержанный намеревался оказать финансовую поддержку украинским вооруженным силам и установил связь с представителями украинских спецслужб и членами запрещенной в России террористической организации через мессенджер.

Молодой человек производил переводы денежных средств в криптовалюте на счета этой террористической структуры. В ФСБ подчеркнули, что это свидетельствует о его намерении активно поддерживать конфликтующие с РФ военные группы на территории Украины.

В связи с этими обстоятельствами следственным отделом Управления ФСБ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело согласно статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Подозреваемый помещен под стражу. По этой статье ему грозит лишение свободы сроком от 12 до 20 лет или пожизненное заключение. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее ТАСС сообщил, что ФСБ задержала жителя Белгорода за попытку устроить теракт в Валуйках. Он хотел отравить российских военнослужащих.